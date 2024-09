Az idei LEGO Játékváros rendezvényen nem csak az önfeledt játék, hanem a játékon keresztüli tanulás fontossága, a természettudományos érdeklődés is kiemelt szerepet kapott, így esett a helyszínválasztás a Nyíregyházi Egyetem campusára, és ennek szellemében hívtak meg a szervezők számos területről előadókat, partnereket.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló és az utazó planetárium előadásokkal, több LEGO rajongói csoport robotprogramozással és egyéb foglalkozással készült, de volt rendhagyó fizika kísérlet, LEGO citera koncert, robot Sumo verseny több mint húsz csapattal, sőt, az egyetemi programok között még egy repülőgép-szimulátorba is ülhettek a látogatók. A kreatív alkotás terén pedig bárki építhetett egyedi mozaikot, megismerkedhettek a minifigura- és dioráma-építés és -fotózás trükkjeivel is.

Az egyetem „B“ épületének Kodály termében egész nap érdekes előadások, prezentációk, az „A“ és „D“ épületben pedig (a teljesség igénye nélkül) planetárium, robotversenyek, kreatív workshopok is várták a látogatókat.

Kicsiknek és nagyoknak

– Az idei Játékváros nem csak az új helyszín miatt volt különleges, de amiatt is, hogy játékos módon mutattuk be kicsiknek és nagyoknak a tudományok és robotika világát. Nem titkolt célunk, hogy a programmal közelebb hozzuk a játékot a környéken élők számára, hiszen a játék segítségével felfedezhetjük a világot, ami eközben nem csak fejleszti a kreativitást, de közösséget is teremt – mondta a vasárnapi rendezvénnyel kapcsolatban Siket Lóránt, a gyár kommunikációs vezetője.

A kótaji Tamásovics Adrienn férjével, Attilával, illetve lányával, Mirával érkezett a rendezvényre. Mint azt lapunknak elárulta, tetszettek nekik a robotok, a holdjáró építés és a Rutkai Bori Banda koncertje, akik ismert Disney dalokat adtak elő.

– Mirának egyébként is sok LEGO-ja van otthon, szeret velük játszani. Tavaly nyaraltunk, így a Kossuth téri rendezvényen nem vettünk részt. Jó ötlet volt a Játékvárost a Nyíregyházi Egyetemre hozni, ahová egyébként és is jártam. Remélem, a cég megtartja jó szokását, és 2025-ben is megtartja ezt a rendezvényt, mi ott leszünk – fogalmazott Tamásovics Adrienn.