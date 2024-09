A Katolikus Karitász a „Legyen öröm az iskolakezdés!” elnevezésű országos adománygyűjtő programja évente közel tízezer hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít egyenlő esélyeket tanévkezdéskor hazánkban. Az országos központban már iskolakezdés előtt átadták, ezt követően a napokban a Nyíregyházi Egyházmegye területén is gazdára találtak az adományok. Családoknak és intézményeknek adományozott tanszereket, iskolatáskát, tartós élelmiszert és ruhaneműket a segélyszervezet, számolt be internetes oldalán az adományozásról a Nyíregyházi Egyházmegye.

Azt írják, a több mint száz darab iskolatáska két felajánlótól érkezett: a soproni Határok Nélkül Alapítvány (együttműködésükre a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász immár évek óta stabilan számíthat) már a nyár elejétől gyűjti a használt iskolatáskákat és tanszereket – Ausztriában is. A beérkező adományokat a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitásznak adták át. A Renomé Print Kft., az egyházmegye szerződött partnere tíz, elsős tanszerekkel felszerelt, új iskolatáskát ajánlott fel, hogy a szervezet munkatársai az arra rászorulóknak továbbítsa.

Célba értek az adományok Fotó: Nyíregyházi Egyházmegye



A tanévkezdést segítő akció során az egyházmegyei karitász munkatársai – köztük dr. Oláh Tamás karitászvezető – három görögkatolikus oktatási intézménybe vitték el a felajánlásokat: a pátyodi Móricz-tagintézménybe, a nyírlugosi Szent Péter és Pál-iskolába, a kisvárdai Szent György-iskolába, valamint Beregdarócra.

Az egyházmegye Oktatási Irodájának közreműködésével a három intézmény igazgatója vehette át a táskákat és tanszereket, hogy a helyi pedagógusok belátásuk szerint a leginkább rászoruló gyermekeknek adhassák oda azokat. Ezen kívül csaknem húsz településen mintegy huszonöt család kapott nem csupán iskolakezdéshez szükséges felszerelést, de ruhaneműt és tartósélelmiszer-csomagot is.

Nyíregyházi Egyházmegye