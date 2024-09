A nagykállói Budai Nagy Antal Gimnázium reáltagozatos osztályának egykori diákjai, a hatvanadik érettségi találkozójukat tartották meg szeptember 7-én. 1964-ben 28-an érettségiztünk, a még élő diákok közül 14-en vettünk részt a találkozón. Sajnos szeretett osztályfőnökünk Nagy Ferenc tanár úr és többi tanáraink már nem lehettek velünk, ők befejezték földi életüket. Az osztálytársaim közül is itt hagytak bennünket: Ficere Olga, Czégény Miklós, Horváth János, László Ilona, Patkós Károly, Polom Miklós, Popovics Ilona, Szabó Mária, Szabó Piroska, de lélekben ők is velünk voltak. Betegség és távolság miatt négyen nem vállalták az utazást. A találkozáskor nagyon örültünk egymásnak, sétáltunk, beszélgettünk, hogy mennyit változtunk. Az étteremben gyertyát gyújtottunk és megemlékeztünk elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról. Szeretnénk megköszönni a Hotel Aventinus étterem vezetőinek és dolgozóinak a színvonalas kiszolgálást, a finom és tartalmas ebéd elfogyasztása után, sokat nevettünk felidéztük a régi szép idők emlékeit. Szeretnék még köszönetet mondani a nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola igazgatónőjének és az egész tantestületnek, hogy az iskola tavalyi szalagavatójára meghívták a 60 évvel ezelőtt végzett diákokat is. Az osztályból öten vettünk részt ezen az ünnepségen és az utána megtartott fogadáson. Felemelő élmény volt újra átvenni a kitűzőt és a virágot, ezt a szép gesztust soha nem fogjuk elfelejteni. A 60 éves találkozó nagyon jól sikerült, jó volt újra együtt lenni. Elhatároztuk, ha egészségünk engedi, 5 év múlva újra találkozunk.

Tóth László,

nyugdíjas diák és pedagógus