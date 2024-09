Azt, hogy az idén is elutazunk valahová kilencen, már akkor elhatároztuk, amikor hazafelé tartottunk tavaly Milánóból, az úticélról pedig Nyírteleken döntöttünk. Egy júliusi bicajozás közben leültünk egy meggysörre, az olcsó repülőjegyeket böngészve pedig pár perc alatt választottuk ki a portugál fővárost, Lisszabont – és milyen jól tettük!

Jó ránézni, jó ott lenni!

Fotók: A szerző

Függőséget okoz

A hajnali indulás óriási előnye, hogy pénteken reggel már a szállásunkkal szemközti cukrászdában ihattuk meg a napindító kávénkat, és ehettük meg az utunk első natáját – a portugálok kedvenc sütijével, aminek az eredeti receptjét csupán hatan ismerik, egyetlen baj van: pár nap alatt függőséget okoz. Mi több helyen is megkóstoltuk, a legfinomabbat a Szent Jeromos kolostor melletti, 1837-ben alapított cukrászdában ettük. Mivel mi hétfőn mentünk a Belém negyedbe, viszonylag rövid sorban állás után megvehettük a natákat – ez önmagában remek, az viszont kevésbé, hogy csak azért nem volt tömeg, mert a hét első napján a kolostor zárva tart – erre később visszatérünk. Merthogy most még csak az első napnál tartunk – a reggeli után a belváros felé vettük az irányt. Megnéztük a Rossio teret, ami a középkor óta a helyiek kedvenc gyülekezőhelye: évszázadokkal ezelőtt nemcsak az ünnepségeket, de a kivégzéseket is itt tartották – ma már szerencsére csak a jókedv helyszíne. Átsétáltunk a Rua Augustán, gyönyörködtünk a kirakatokban, rácsodálkoztunk a tömegre – ez négy nap alatt elég gyakran megtörtént –, fotózkodtunk a diadalív árnyékában, hogy aztán kiérjünk a város legszebb pontjára, a Kereskedők terére, melynek lábát a Tejo folyó nyaldossa. Egykor itt fogadták a tengeren érkező méltóságokat, most pedig bennünket, a vidám turistákat, akik gondtalan, élményekkel teli négy napért érkeztünk. Egy finom (est)ebéd után még az is belefért a péntekbe, hogy felgyalogoljunk a Szent György várba, útba ejtve a Sé katedrálist és az egyik elképesztő kilátópontot, ahol egy hatalmas bougainvillea-liget közepén láthattunk rá Lisszabonra. De a várdombról is csodálatos a kilátás: alattunk az egész város, de nem árt a lábunk alá/mellé is figyelni, a kertben ugyanis több tucat páva él, ráadásul imádják a kamerákat, s oda-odaszegődnek a fotózkodó várlátogatók mellé. Későn értünk a szállásra, de rövidre szabtuk a pihenőt, mert tudtuk, hogy zsúfolt lesz a szombat, azt viszont nem sejthettük, hogy a nap a nevezetességek mellett előre nem látott kalandokat is tartogat majd.