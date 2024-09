Két vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. A Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékben lehullott csapadék elérte az erdő avarszintjét, és átnedvesítette az egy, valamint 10 órás holt biomasszát is, ennek hatására csökkent a tűzkockázat – közölte a Nébih. A többi vármegyében – így Szabolcs-Szatmár-Beregben is – a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időjárás miatt nem volt elegendő a tűzkockázat megszűnéséhez. A kiszáradt talajok elszívják a nedvességet és a nappali felmelegedés is jelentős. Az említett okok miatt a Nébih az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével szeptember 11-től csak Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékben vonja vissza a tűzgyújtási tilalmat, a további 17 vármegyében és a fővárosban viszont még marad az intézkedés.