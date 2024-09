A Rotary, amely világszerte több, mint egymillió tagot számlál, elkötelezett a humanitárius szolgálat, a helyi közösség fejlesztése és a nemzetközi barátság mellett. Az újonnan alakuló Rotary Club Nyírség missziója, hogy a régióban is aktívan támogassa ezeket a célokat. A Rotary Club Nyírség alakuló ünnepségét szombaton a Hunguest Hotelben tartották. Az eseményen a Rotary Club helyi és országos vezetői mellett prominens vendégek is részt vettek. A club alapítója: Pták István, aki 20 évig volt a Rotary Club Nyíregyháza tagja.

Az avatást megtisztelte jelenlétével az elmúlt év kormányzója Kovácsné Gila Erzsébet, Tari Annamária jelenlegi kormányzó, valamint a következő év kormányzója, Molnár Júlia is.