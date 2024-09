Remek társaság – szép idő – kellemes környezet! A gyaloglás a legrégebbi, de mai napig az egyik legjobb gyakorlat arra, hogy az emberek tegyenek az egészségükért, kikapcsolódjanak és feltöltődjenek. Tudják ezt a nyírmeggyesi „Hatvan fölött aktívan” nyugdíjas közösség keretében működő két Gyalogló klub (Meggyesi Menő-Manók és a Meggyesi Barangolók) tagjai is. A programjuk szerint – augusztus 26-án – már a reggeli órákban indultak Nyíregyházára, hogy a Sóstói-tó körül tegyenek egy sétát, amelyhez – a társaság örömére – csatlakozott egy, a községből elszármazott házaspár is. A gyökerek számukra még mindig fontosak, noha már több mint negyven éve Nyíregyházán élnek. A gyaloglás és a közben beiktatott kis pihenők jó alkalmat adtak a vidámságra, valamint arra is, hogy a további programokról szót ejtsenek. A kitűzött távot minden résztvevő teljesítette, így jólesett a finom fagyi és az ebéd. A csapattagok már készülnek a következő programra, amelyen szívesen látják csatlakozni szándékozó, a településükön élő, aktív nyugdíjasokat is!

Toldi Miklósné