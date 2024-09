– Lehet, hogy jobb is nekik így, mert nagyon nehéz körülmények között éltek. Az édesapja még az ő születése előtt meghalt, aztán a mostohaapját is elvesztette. Nehéz sorsú gyermek volt, de nagyon szeretett a kisebbekkel játszani, mindenkivel kedves volt, mindenki szerette őt. Azonban volt, hogy koldulni kényszerültek, mert az anyjuk nem tudott nekik enni adni, és előfordult, hogy magukra hagyta őket. Az egyik gyereket nemrég megharapta egy patkány, a másikra forró olaj ömlött, amikor a gyerekek főzni próbáltak – mesélte a Ripostnak a családtag, és felháborodását fejezte ki, hogy az anyja olyan kijelentést is tett, hogy nem akarja a lányát eltemetni. – De mi szeretnénk ennek az ártatlan gyermeknek méltó módon megadni a végtisztességet. Most kénytelenek vagyunk ezt a feladatot magunkra vállalni, ezért lehet, hogy gyűjtést kell indítanunk – mondta a rokon a Ripostnak.

A kislányt az osztálytársai, tanárai is gyászolják, a besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskolán a fekete zászló jelzi a tragédiát. Megkerestük az ügyben a Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központot, akik a folyamatban lévő nyomozásra tekintettel nem nyilatkozhattak. Több híradásban is megjelent, hogy a tettes a gyilkosság előtt megerőszakolta a kislányt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a Ripost kérdésére elmondta: a feltételezett elkövetőt egyelőre emberöléssel gyanúsítják, a vizsgálat még tart és minden körülményre kiterjed. Közben a gyanúsítottat le is tartóztatták, erről a Nyíregyházi Törvényszék adott ki ma közleményt.