A nyíregyházi bv-intézetből, távmeghallgatással vett részt a csütörtöki előkészítő ülésen az alig 20 éves G. I., akit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével vádolnak.

A vármegyei főügyészség vádirata szerint a fiatal férfi úgy gondolta, hogy az édesapja a sértett, V. M. miatt lett öngyilkos, ezért ittas állapotban többször azzal fenyegette meg a férfit, hogy fel fogja gyújtani. Az idén január 27-én este együtt italoztak Fülpösdarócon, G. I. házában, de összeszólalkoztak, a sértett pedig hazament és lefeküdt. Valamivel később a vádlott a két kiskorú gyermekével elment V. M.-hoz, hogy a korábban kölcsön adott rotációs kapáját visszavigye. Ezután bement a házba, és egy öngyújtóval meggyújtotta a szobaajtóra szegezett nylonfóliát. A férfi a füstre felébredt és eloltotta a tüzet, így nem sérült meg. – A vádlott célja az volt, hogy kioltsa V. M. életét, és ez csak azért hiúsult meg, mert a férfi felébredt. Ha a vádlott beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, tíz év fegyházbüntetést kellene kapnia – mondta dr. Mészáros Attila főügyészségi ügyész.

Hiányos a vádirat

Dr. Bartha Andrea törvényszéki bíró kérdésére V. M. azt felelte, nem kér kártérítést, és már éppen elkezdte mondani, hogy A. nem akarta őt megölni, a bíró figyelmeztette: erről nem most kell nyilatkoznia. Szót kért viszont a vádlott meghatalmazott védője, dr. Kovács Tamás. – A vádirat megrekedt a nyomozás kezdeti szakában, és számos olyan adat hiányzik belőle, amire később fény derült – mondta és hozzátette: a vádirat nem vesz tudomást sem a szembesítési jegyzőkönyvről, sem a folytatólagos tanúkihallgatásokról, emiatt ellentétes az iratokkal. – Ezekből kiderül, hogy a sértett nem aludt, amikor a tűz keletkezett, a fenyegetés nem közvetlenül e cselekmény előtt hangzott el, és a vádirattal szemben a lángokat a sértett nem egyedül, hanem a védencemmel közösen oltotta el. Bár nagyon tisztelem az ügyészséget és az ügyész urat is, nem mondhatok mást, mint hogy a vád megalapozatlan – fogalmazott a védő. Dr. Mészáros Attila azt felelte, fenntartja az elmondottakat, az előbb említett iratok pedig azért nem szerepelnek a vádiratban, mert nem bizonyítják a vádat.

G. I. nem ismerte be a bűnösségét és vallomást sem tett, így a bíró tárgyalásra utalta az ügyet – azaz a szakértői vélemények és a tanúk vallomása alapján születik majd ítélet.