Tekintettel a nagy érdeklődésre, szeptember 29-éig meghosszabbította pénztörténeti kiállítását a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Kossuth-bankóitól az 1946-ban bevezetett forintig láthatók tárgyak a tárlaton. Az érmék és bankjegyek mellett a Magyar Nemzeti Bank verőszerszámait is megtekinthetik a látogatók. Hat Monarchia korabeli széf és tizenhat tablót is színesíti a kiállítást, melyen Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont ritkaságai is bemutatkoznak.