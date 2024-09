A közösségi médiában futótűzként terjed a hír, miszerint a nyírmeggyesi általános iskolában rendszeresen megszégyenítette diákjait egy pedagógus: volt olyan kisiskolás, akinek alsóneműre kellett vetkőznie a társai előtt. Az esetről megkérdeztük a Mátészalkai Tankerületi Központot és a vármegyei rendőrkapitányságot is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ügyben kiskorú veszélyeztetése elkövetésének gyanúja miatt nyomoznak. Az eljárás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem adtak. A tankerülettől egyelőre nem kaptunk választ a kérdéseinkre, kollégánk viszont a helyszínen van.

Mondanak róla jót is, rosszat is

Csütörtök délután három óra előtt értünk a nyírmeggyesi általános iskolához. Még tartott a tanítás, az iskola udvara üres volt, csak a pedagógusok autói sorakoztak egymás mellett, így beléptünk az Arany János Általános Iskola ajtaján. Az intézmény portása azonban megállított bennünket, és látogatásunk hátteréről érdeklődött. Miután elmondtuk neki érkezésünk okát, kitessékelt bennünket, majd felsétált az igazgatói irodába. – Sajnos igazgató úr nincs az épületben, a titkárságon pedig azt mondták, nem tudunk az ügyben nyilatkozni – mondta a középkorú férfi. Mivel a 16 órai kicsengetésig volt még egy kis idő, autóba ültünk, és a közeli kisbolt felé vettük az irányt. Kissné Tuba Enikő éppen akkor lépett ki a vegyeskereskedés ajtaján. – Nem hallottam az esetről, pedig vannak ismerőseim, akiknek a gyermeke az iskolába jár. De ne haragudjon, sietek a buszhoz – intett búcsút nekünk a huszonkilenc esztendős édesanya, aki édesanyjával és kisgyermekével vásárolt be a helyi boltban. Természetesen mi is beléptünk az üzletbe. Egy, a neve elhallgatását kérő helybéli elárulta, hogy természetesen hallott az ügyről, és meg is van róla a véleménye. – Mondanak a pedagógusról rosszat is, jót is, az utóbbi van többségben. Úgy hallottam, a tanárnő azt szerette volna elérni, hogy a gyerekek megtanuljanak írni, olvasni, de nem a legjobb eszközhöz folyamodott. De ismétlem, és is csak másodkézből értesültem az ügyről, ami tudtommal már több mint egy éves, csak most kapták föl.