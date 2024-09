Pár héttel ezelőtt a szakemberek felállították az állványokat a kis híján 130 éves demecseri római katolikus templomban, hogy megszépüljön az épület belső tere, s megújuljon az orgona az oltárokkal és a sekrestye bútorzatával együtt.

Megnövekedett a hívek száma

– A források tanúsága szerint 1333-ban már állt a Szent György vértanú tiszteletére szentelt templom, ami a borsovai főesperességhez tartozott. A török hódoltság idején a katolikus egyház élete gyakorlatilag szünetelt, s a reformáció hatására a gótikus építésű templomot a református egyház vette át. A római katolikus hit újbóli gyakorlására 1781-ben telket jelöltek ki templom és paplak építése céljából. A kápolna építését 1796-ban fejezték be. 1891-ben a hívek száma olyannyira megnövekedett, hogy új templom építését kezdeményezték. 1895-ben lebontották a régi kápolnát, és ez év végére be is fejezték az új templom építését Reizman Herman kisvárdai építési vállalkozó irányításával. A jelenlegi templomot 1897. március 14-én szentelték fel – elevenítette fel az előzményeket Vitális Zsombor, a Demecser Öröksége Egyesület elnöke.

Hamarosan építéskori állapotában tündököl a templom.

– Nagy szükség volt már a templom belső tereinek a felújítására, hiszen utoljára több mint két évtizede volt belső festés – tájékoztatta lapunkat Varga Lóránt, a Demecseri Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója. – Fontos kiemelnem, hogy a falképek, amiket Takács István, a 20. századi magyar freskóművészet kiemelkedő alakja még 1981-ben készített, olyannyira jó állapotban vannak, hogy azokhoz nem nyúlunk. Nagy öröm számunkra a belső felújítás, hiszen már csak ennyi hiányzik ahhoz, hogy építéskori állapotában tündököljön a vármegye egyik legszebb római katolikus temploma.

Valóra váltott püspöki ígéret

– 2023. november 12-én az elődöm, Bartók János c. kanonok, c. esperes, plébános, Demecser díszpolgára emléktáblájának az avatásán Palánki Ferenc püspök atya ígéretet tett a belső terek felújításához szükséges anyagi feltételek megteremtésére. 2024 márciusában kaptuk az értesítést, hogy pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így hosszas előkészítés után, július 22-én elkezdődhettek a várva várt munkálatok.

– A felújítást szinte teljes egészében az egyházmegye finanszírozza, azonban az egyházközség a méretéhez képest nagy összeggel, 1 millió forintos önrésszel is hozzájárul a renováláshoz. A majdnem 30 millió forintos projekt keretében részben megújul az elektromos hálózat, a szakemberek kiépítik a padfűtést, valamint teljesen kifestik belülről. A festést Tamás Csaba helyi vállalkozó és csapata végzi. Előreláthatólag 2024. szeptember közepén végeznek a munkálatokkal.

– A templom belső felújításához hozzátartozik a régóta elhanyagolt orgona is. Sajnos, mostanra ez is olyan rossz állapotba került, hogy valamit kezdenünk kellett vele – folytatta Varga Lóránt plébániai kormányzó. – Az egymanuálos 8 változatú orgona 1898 novemberében készült el Burgfeld Ferenc egri orgonaépítő-mester jóvoltából. Az idén immár 126 éves a hangszer. Tudomásunk szerint az 1970-ben történt reno­válás óta nem volt felújítva a hangszer. A több mint 4 millió forint költségvetésű felújítást Péntek Gergely sarkadi orgonaépítő- és -javítómester végzi. A tervek szerint 2024 novemberében végez a „hangszerek királynőjének” a felújításával. Ez alkalomból az egyházközség nagyszabású orgonakoncertet rendez advent időszakában.