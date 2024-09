Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére írt ki közbeszerzést a napkori önkormányzat – derült ki a Közbeszerzési Értesítőből. A projekt keretében megújul a polgármesteri hivatal, melynek szigetelik a homlokzatát és a födémét, továbbá a külső nyílászárókat is kicserélik. Az épület fűtése is korszerűbb lesz egy levegő-víz hőszivattyú beépítésével, illetve napelemes rendszert is telepítenek.

Az óvoda, az idősek klubja és a művelődési ház energetikai korszerűsítése sem marad el, a három intézmény a polgármesteri hivatalhoz hasonlóan napelemes rendszert és hőszivattyús fűtést kap.