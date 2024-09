Noha B. A.-t kedd délelőtt két őr kísérte át be a bv-ből a Nyíregyházi Törvényszékre, a férfi az estét már otthon tölthette, a nem jogerős ítélet kihirdetése után ugyanis a kényszerintézkedés megszüntetéséről döntött az eljáró bíró, dr. Fintor Nóra. Az életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt indult eljárást le lehetett zárni az előkészítő ülésen, a vádlott ugyanis elismerte a bűnösségét, és eltekintett attól, hogy az ügyét tárgyalásra utalják.

Azt mondta, várja haza

Több mint hét éve élt együtt Kántorjánosiban B. A. és B. F-né, a férfi gyakran nézett a pohár fenekére, tavaly augusztus 26-án is ittas volt. A vármegyei főügyészség vádirata szerint szóváltásba keveredtek, a vita közben a férfi magához vett egy 19 centiméter pengehosszúságú konyhakést, mellyel kétszer, kis erővel megvágta a sértett nyakát, majd a bal combját. Az asszony kimenekült a házból és segítséget kért. Dr. Halász Ágnes főügyészségi ügyész elmondta, ha a combot ért szúrás mélyebb, elérhette volna a verőeret is, csak a véletlenen múlt, hogy ez nem következett be. Azt indítványozta, hogy ha a férfi beismeri, ami tett és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, ítéljék három év börtönbüntetésre azzal, hogy feltételesen nem bocsátható szabadságra. B. A. mindkét kitételnek eleget tett, és kijelentette: megbánta, amit tett, az alkohol miatt viselkedett agresszívan. – Nagyon sajnálom, hogy bántottam, ez soha többé nem fog előfordulni. Megbocsátott, folyamatosan küldött pénzt a börtönbe és vár haza – mondta, majd hozzátette: megígérte neki az asszony, hogy eljön a tárgyalásra és ha kiengedik, együtt mennek el vásárolni – a nő végül nem jött el.

Dr. Halász Ágnes a súlyosító körülmények közé sorolta, hogy a férfi a bűncselekményt az élet kioltására alkalmas eszközzel, ittasan, hozzátartozója sérelmére követte el, és volt már büntetve. A vádlott kirendelt védője helyett eljáró ügyvéd, dr. Papp Erika úgy vélte, a vádiratban szereplő büntetési tételnél rövidebb időtartamú szabadságvesztést kellene kiszabni.

A középmértéknél enyhébb

– Védencem már a nyomozás során beismerő vallomást tett, a cselekmény kísérleti szakban maradt, a sértett pedig megbocsátott neki – sorolta az enyhítő körülményeket. Mindezeket mérlegelve dr. Fintor Nóra az ügyészi indítvánnyal megegyezően három év szabadságvesztésre ítélte a férfit. – A sértett nem jött el, és írásban sem nyilatkozott arról, megbocsátott-e a vádlottnak, ezért ezt nem tudjuk figyelembe venni – mondta és hozzátette: ez a bűncselekmény 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, az ügyészi indítvány jóval enyhébb a középmértéknél, ami ebben az esetben 5 év lenne. Dr. Halász Ágnes az ítéletet tudomásul vette, dr. Papp Erika fenntartotta a jogorvoslati nyilatkozattételre nyitva álló három napos határidőt. Döntöttek a korlátozó intézkedésről is: mivel az eljárást már nem akadályozhatja, a bíró B. A.-t szabadlábra helyezte, így a férfi több mint egy év után elhagyhatja a bv.-intézetet, ahová természetesen közel két évre ismét be kell majd vonulnia.