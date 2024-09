Szeptember 29-én véget ér a főszezoni időszak, szeptember 30-ától megváltozik az ország egyik legnagyobb és leglátványosabb zenélő szökőkútjának menetrendje az Aquarius Élményfürdő előtt. A tervek szerint október 31-ig, hétfőtől vasárnapig délelőtt 10 és este 10 óráig tekinthető meg a zenei játék.

Hétfőtől vasárnapig napi 7 db zenei blokk:

10:00: Elindul a szökőkút

11:00: Zene - Gyerek 2 db

13:00: Zene - Gyerek 2 db

15:00: Zene - Gyerek 2 db

17:00: Zene - Best of 2 db

19:00: Zene - Klasszikus 2 db, mai 4 db

20:00: Zene - Best of 2 db, mai 2 db, filmzene 2 db, klasszikus 2 db

21:00: Zene - Best of 3 db, mai 4 db, filmzene 3 db, klasszikus 1 db + projektoros vetítés

Fény és vízjáték működik 22:00-ig

Napközben csak a középső 3 db oszlopsugár fúvóka működik!