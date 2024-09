Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

17 óra: Párizsi pillanatok (16) – francia vígjáték

19 óra: It Ends with Us – Velünk véget ér (16) – amerikai romantikus filmdráma



Zukor Adolf Filmszínház, Mátészalka

16.15: Fák jú, Chantal (16) – német vígjáték, fantasy

16.30: It Ends with Us – Velünk véget ér (16) – amerikai romantikus filmdráma

18.30: Deadpool és Rozsomák (16) – amerikai akció, Sci-Fi, vígjáték

19 és 21 óra: Beetlejuice Beetlejuice (16) – amerikai horror, fantasy, vígjáték

20.50: aMItől félsz (16) – angol–amerikai horror