Krúdy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza

14 óra: A hókirálynő és a hercegnő, orosz, családi animációs film

Kai és Gerda egy csendes kisvárosban éli eseménytelen mindennapjait. Gerda kalandra vágyna, de erre látszólag nincs esélye a lakhelyén, ahol soha nem történik semmi. Ám egy nap minden megváltozik, amikor rábukkannak a legendás Bölcsességek Könyvére, majd elszabadul egy hatalmas gonosz, aminek a megállításához muszáj segíteniük a hókirálynőnek. Kezdetét veszi a fiú és a lány élete legnagyobb kalandja.

15.25: Egy cica 10 élete, angol-kanadai animációs film

Egy elkényeztetett macska magától értetődőnek veszi gondtalan életét, amit Rose-nak köszönhet, a melegszívű és lelkiismeretes egyetemista lánynak. Amikor a jószág elveszíti kilencedik életét, az égi gondviselés ad neki még egy esélyt, s ezzel egy minden porcikáját megváltoztató kaland veszi kezdetét.

17 óra: It Ends with Us – Velünk véget ér, amerikai romantikus dráma

A világsikerű, izgalmas regényről már a megjelenésekor ordított, hogy ebből filmnek kell lennie. Az érzelmes, felkavaró és fordulatos mozi igazán különleges lett, és ennek az egyik kulcsa Blake Lively emlékezetes játéka.

19.15: Párizsi pillanatok, francia vígjáték

A Persepolisszal világhírűvé vált iráni rendező, Marjane Satrapi most egy Párizshoz szóló szerelmeslevéllel, a Paradis Paris című fekete komédiával jelentkezik, melynek főszereplői Monica Bellucci, Ben Aldridge és Rossy de Palma. Bellucci nárcisztikus olasz operaénekesnőt, De Palma különc idős kolumbiai asszonyt, Ben Aldridge pedig brit kaszkadőrt alakít: mindhárman saját halálukkal kénytelenek szembenézni.