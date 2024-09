– Szeptember 28-án, szombaton öt helyszínen emlékeznek meg a verbunk napjáról. Sepsiszentgyörgyön, Kónyon, Budapesten a Hagyományok Házában, Komáromban és Nyíregyházán – mondta Demarcsek György főszervező, a Nyírség Táncegyüttes vezetője. – Tulajdonképpen ott maradt fenn a verbunk, ahol huszárezredek táboroztak, hiszen ezzel a vidám és legényes tánccal csalogatták a fiatalokat, hogy álljanak be katonának. A közreműködő együttesek bemutatják tudásukat külön-külön, de lesz közös tánc is és gálaműsor. Az érdeklődők láthatnak tréfás verbuválást is. A szervezők fontosnak tartják, hogy a közönséget is bevonják majd a táncba, hiszen így lesz maradandó élmény a látogatók számára a verbunk. A programot viseletbemutató is színesíti majd. Amikor pedig már zárásként szabad a bál, a vendégek is kérhetnek zenét a táncosokat kísérő Szikes Zenekartól. Az időjárás nem zavarhatja meg a programot, eső esetén a csűrben rendezik meg.

A fellépők: Szabolcs Néptáncegyüttes Perdülő Ifjúsági Csoportja (Nyíregyháza), Szabolcs Néptáncegyüttes (Nyíregyháza), Szatmár Táncegyüttes (Mátészalka), Igrice Néptáncegyüttes (Nyíregyháza), Bodrog Néptáncegyüttes (Sárospatak), Művészeti Szakgimnázium Táncművészeti Tagozat Figurás Táncegyüttese (Nyíregyháza), Debreceni Népi Együttes (Debrecen), Nyírség UP Ispiláng Táncegyüttes (Nyíregyháza).

Szeptember 28-án 14 órakor kezdődik a Verbunk napja a Sóstói Múzeumfaluban.

Verbunk-história

A verbunk szólóban és csoportosan járt újstílusú férfitáncunk. Előtörténetét és kialakulását a tánctörténeti forrásokon túl a 18. század tánczenei emlékeiben is nyomon követhetjük: a múlt hagyományait őrző egyes ungaresca típusú dallamok már a verbunkot ígérő korai stílusjegyeket mutatják. E fejlődési folyamat alapján arra lehet következtetni, hogy a magyar néptánchagyományban a verbunk a korábbi ugrós-legényes táncokból alakult ki, de a verbunk egységes stílusjegyein belül az egyes területi változatokban is tovább élt a korábbi történeti réteg eltérő karaktere.

Verbunk táncunk nevét a 18. század közepétől ismert táncos katonatoborzás német kifejezése (werben = toborozni, csalogatni) után kapta. A hadfogadás és hadkiegészítés gyakorlata nemcsak nevet adott új stílusú férfitáncunknak, hanem jelentős szerepet játszott annak elterjesztésében, meghatározta további életét is. A felvilágosodás idején megjelenő új táncstílus kialakulása egybeesett a nemzeti öntudatosodás, a nemzetei kultúra kialakítására irányuló szellemi mozgalom áramlatával. A 18. század végi nemesi magyarságtudat táncban is a történeti múlt emlékeiből és hagyományaiból merítve egy idealisztikus táncot szeretett volna kialakítani önmaga kifejezésére. A nemesi nemzet-tudat táncos megjelenítésére a verbuválások által a közfigyelem előterébe került, a magyar katonatáncokkal azonosított férfitáncot, a verbunkot tartották legalkalmasabbnak. Ekkor alakult ki a lovas katona nemzet mítosza, melyhez leginkább a méltóságteljes, hősi pátoszt kifejező lassú, - Csokonai szerint - "ázsiai gravitást" (komolyságot, méltóságot) magában hordozó férfitánc illet. A korábbi tánchagyományt képviselő gyors figurázó férfitáncokat, a sajátos mozgásokat tartalmazó pásztortáncokat és a "rendetlen" ugró-forgó páros táncokat oláh, tót, cigány származásúnak tartván, elutasították, a magyar karakterrel ellentétesnek nyilvánították. Törekedtek az új nemzeti férfitánc német eredetű nevének magyarosítására is, de a különböző javaslatokat, mint "hadrász", "toborzó", "táborozó", a paraszti köztudat nem fogadta el, hanem évszázadokon keresztül megtartotta a "verbunk" elnevezést.

A verbunk kialakulásának és történetének sokrétű összetevőit őrzi és érzékelteti a tánc névadási gyakorlata is. A "nyíri verbunk", "kónyi verbunk", "kapuvári verbunk", "székely verbunk", "kun verbunk" elnevezések a területi, etnikai változatokra utalnak, a "csapásolás", "sarkantyúzás", "hatoztatás", "karéj" nevek pedig a tánc jellemző mozgásaira és térformáira. De találunk olyan elnevezéseket, amelyekben a tánc történeti eredete fedezhető fel, mint a "huszárverbunk", "kóbor huszároké" vagy a "vasvári verbunk" elnevezések, a "magyar szóló", "Ritka búza..." nevek esetében pedig a névadás tükrözheti a reformkori műtáncok hatását. A "magyar verbunk" és "selyemcsárdás" nevek a táncot kísérő hangszeres zene elnevezései szerint azonosítja táncot. A verbunk páros tánccal való keveredését a "csárdás egyedül" és a "palotás" elnevezés mutatja.

A szóló verbunk néhány, a táncdivat áramlatoktól elzártabb területet (Mezőség, Somogy) kivéve mindenütt megtalálható volt, s stílusjegyeit nem csak a magyar, hanem a környező szlovák, morva és román táncfolklór is hordozta. A körverbunk klasszikus területe a Kisalföld, de szórványosan az egész Kárpát-medencében (Kiskunság, Felső-Tisza vidéke, Székelyföld) előfordul. Nem elhanyagolható az északkelet-felvidéki szlovák verbunkokkal való rokonsága, illetve erős hasonlósága az osztrák Schuhplatter-hez.

A körverbunkok fennmaradásában, fejlődésében jelentős szerepet játszottak a legénycéh szervezetek. E társaságok tanították meg a fiataloknak a körverbunkot, illetve ők adták elő a közösség nevezetes ünnepein. A 20. század elején még gyakorolt rábaközi körverbunkok és a történeti forrásokból megismert körverbunkok között feltűnően nagy hasonlóság fedezhető fel.

