Biztonsági eszközöket használni kell!

– Mindig, mindenhol elmondom és hangsúlyozom, korosztálynak megfelelően mindenkinek ismernie kell az alapvető közlekedési szabályokat, de ennél is fontosabb a szülői példamutatás, ebből tanul a legtöbbet a gyerek. Hiába tudja, hogy zöld jelzésnél lehet átmenni az úttesten, ha anyuka vagy apuka a pirosnál átrángatja őt az úton, a nebuló azt fogja gondolni, ezt is lehet. De nem lehet! A gyalogátkelő-helyeket sem azért jelölik ki, mert jól mutatnak, hanem ott biztonságos átmenni, nem 20 méterrel arrébb, ahol a szülő épp le tudott parkolni, s akkor futás át a másik oldalra – hozott elrettentő példákat az alezredes, attól pedig még a rendőrökben is „megfagy a vér”, amikor azt látják, hogy az iskolába érkező diák nem a járda felé száll ki a kocsiból, hanem a forgalmas úttestre nyitja ki az ajtót.

– Amennyiben a szülő autóval szállítja az iskolába a csemetéjét, minden esetben rögzítse őt a gyermekbiztonsági rendszerbe ­ gyerekülés, ülésmagasító –, és csatolja be a biztonsági övet! De ne csak a gyermekét, hanem a sajátját is – emelte ki a szakember. Ugyancsak tavalyi adat, 2023-ban a gyermekeket ért közlekedési balesetek közül 1232 könnyű sérüléssel végződött, de 152 esetben súlyos sérülés lett a következmény, míg 8 gyermek már soha nem térhetett haza. A gyermekbiztonsági rendszer helyes használatának aránya javult a korábbi évekhez képest, de még mindig nem éri el a 90 százalékot, vagyis 10-ből 1 gyermek védtelenül utazott a járműben.

Körültekintően, óvatosan

A reggeli forgalom most elképesztően nagy, rengeteg az autó, zsúfoltak az utak, az oktatási intézmények környékén nagyon sok a gyerek, aki gyalog, kerékpárral, vagy rollerrel közlekedik. Tudomásul kell venni, ők másképp gondolkodnak, más köti le a figyelmüket, hajlamosak elmélázni, vagy zenehallgatás közben teljesen kizárni a külvilágot, a külső ingereket.

– Minden gyereket épségben hazavárnak, elengedhetetlenül fontos, hogy a járművezetők a tanintézetek közelében különösen figyelmesen, óvatosan közlekedjenek. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledve már távolabb kezdjék meg a lassítást, ezzel is növelve a gyermekek biztonságérzetét. Számítsanak arra, hogy bárhonnan felbukkanhat egy gyalogos vagy kerékpáros, Kérjük a járművezetők legyenek figyelmesek, türelmesek, előzékenyek – tanácsolja Szikszai Tihamér, aki a azt javasolja, a két keréken közlekedő gyerekek viseljenek fejvédőt, legyen rajtuk olyan fényvisszaverő mellény, szalag, ami segíti a láthatóságukat.