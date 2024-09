– Többféle ember van, akik nem egyformák, és ez így van jól – a hagyományoknak megfelelően az idén is az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) indulójával kezdődött a Sérült Emberek Napja a Nyíregyházi Állatparkban, melyet immár huszadik alkalommal szerveztek meg. Az előzetes regisztrációk alapján több mint háromezer fogyatékossággal élő tölthetett el egy felejthetetlen napot Európa egyik legkiválóbb állatparkjában. Az ÉFOÉSZ vármegyei intézményein túl az ország több pontjáról is érkeztek résztvevők az „Ez a mi napunk” elnevezésű rendezvényre.

Hankóné Tóth Olga, az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke elmondta, ez a nap lehetőséget teremt arra, hogy a fogyatékossággal élőknek is olyan élményt adjanak, mint bárki másnak.

– A kikapcsolódás és a szórakozások mellett az emberi kapcsolatok ápolására és a szakmai találkozókra is kiváló alkalommal a Sérült Emberek Napja. A rendezvény megtestesíti azt a közös ügyet, amin a társadalom, az állami szervek, az önkormányzati intézmények, a szociális és civil szervezetek dolgoznak – hívta fel a figyelmet az elnök. A rendezvényt ezúttal is számos produkcióval színesítették a fogyatékkal élő fiatalok, akik énekkel és szavalattal is megörvendeztették a népes közönséget. Az eseményen jelen volt dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere is, aki arról számolt be, nagyon büszke arra, hogy több mint háromezren vettek részt a Sérült Emberek Napján.

Egy különleges nap

– Ez már a jubileumi, 20. ilyen program. Mi ebben a formában is szeretnénk kifejezni a támogatásunkat, hogy a fogyatékkal élők érezhessék, a mindennapok gondjaiban nincsenek egyedül. Az önkormányzat, a szociális szféra, a hivatalok és az itt tevékenykedő cégek is segíteni szeretnék a sérült embereket. A Nyíregyházi Állatparkban nemrég adták a legújabb attrakciót, a Jégvilágot, ami egy egész Európában egyedülálló létesítmény. Remélem, mind a háromezer résztvevőnek maradandó élmény lesz az állatparki látogatás – hangsúlyozta a polgármester.