Móricz Zsigmond Színház

szombat

19 óra: Mint egy főnök - Szindbád VIP Mozi, Szindbád Moziterem

19 óra: Magda, a szabó - nagyszínpad, bérletszünet

19.30: Pánik – avagy férfiak az idegösszeomlás szélén (E. Kovács kamarabérlet/E. Kovács kamara extra bérlet), Krúdy Kamara

Krúdy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza

szombat

14 óra: A hókirálynő és a hercegnő, orosz, családi animációs film

Kai és Gerda egy csendes kisvárosban éli eseménytelen mindennapjait. Gerda kalandra vágyna, de erre látszólag nincs esélye a lakhelyén, ahol soha nem történik semmi. Ám egy nap minden megváltozik, amikor rábukkannak a legendás Bölcsességek Könyvére, majd elszabadul egy hatalmas gonosz, aminek a megállításához muszáj segíteniük a hókirálynőnek. Kezdetét veszi a fiú és a lány élete legnagyobb kalandja.

15.25: Egy cica 10 élete, angol-kanadai animációs film

Egy elkényeztetett macska magától értetődőnek veszi gondtalan életét, amit Rose-nak köszönhet, a melegszívű és lelkiismeretes egyetemista lánynak. Amikor a jószág elveszíti kilencedik életét, az égi gondviselés ad neki még egy esélyt, s ezzel egy minden porcikáját megváltoztató kaland veszi kezdetét.

17 óra: It Ends with Us – Velünk véget ér, amerikai romantikus dráma

A világsikerű, izgalmas regényről már a megjelenésekor ordított, hogy ebből filmnek kell lennie. Az érzelmes, felkavaró és fordulatos mozi igazán különleges lett, és ennek az egyik kulcsa Blake Lively emlékezetes játéka.

19.15: Deadpool és Rozsomák, amerikai sci-fi, vígjáték