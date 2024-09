Móricz Zsigmond Színház

19.30: Pánik – avagy férfiak az idegösszeomlás szélén (Benczúr kamara bérlet/Benczúr kamara extra bérle), Krúdy Kamara

Krúdy Art Mozi

17 óra: Párizsi pillanatok, francia vígjáték

A Persepolisszal világhírűvé vált iráni rendező, Marjane Satrapi most egy Párizshoz szóló szerelmeslevéllel, a Paradis Paris című fekete komédiával jelentkezik, melynek főszereplői Monica Bellucci, Ben Aldridge és Rossy de Palma. Bellucci nárcisztikus olasz operaénekesnőt, De Palma különc idős kolumbiai asszonyt, Ben Aldridge pedig brit kaszkadőrt alakít: mindhárman saját halálukkal kénytelenek szembenézni.

19.15: It Ends with Us – Velünk véget ér, amerikai romantikus dráma

A világsikerű, izgalmas regényről már a megjelenésekor ordított, hogy ebből filmnek kell lennie. Az érzelmes, felkavaró és fordulatos mozi igazán különleges lett, és ennek az egyik kulcsa Blake Lively emlékezetes játéka.