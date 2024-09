Móricz Zsigmond Színház

19 óra: Egy életem: Mucsi Zoltán (bérletszünet) – nagyszínpad

19.30: Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén (Kiss Manyi kamara/kamara extra bérlet) – Krúdy Kamara

Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

16 óra: 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója (12) – magyar filmdráma

19 óra: It Ends With Us – Velünk véget ér (16) – amerikai romantikus dráma