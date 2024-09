A nyíregyházi Bencs-villa műsora

17.30: Fényév távolság – Horváth Margit és Gulyás Attila, a Móricz Zsigmond Színház művészeinek musicalestje (bérletszünet)

Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

17 óra: Párizsi pillanatok (16) – francia vígjáték

19 óra: It Ends With Us – Velünk véget ér (16) – amerikai romantikus filmdráma

Zukor Adolf Filmszínház, Mátészalka

16.15: Fák jú, Chantal (16) – német vígjáték, fantasy

16.30: It Ends With Us – Velünk véget ér (16) – amerikai romantikus filmdráma

18.30: aMItől félsz (16) – angol–amerikai horror

19 és 21 óra: Beetlejuice Beetlejuice (16) – amerikai horror, fantasy, vígjáték

20.45: Nemzetek Ligája: Magyarország–Bosznia-Hercegovina mérkőzés (korhatár nélkül megtekinthető)