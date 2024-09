Örömautózás, szabadság, erő és lázadó szellem – leginkább ezekkel a szavakkal írnák le a világ Mustang-rajongói, mit is jelent számukra a legendás Ford Mustang, amely az idén lett 60 éves.

A Mustangot először a New York-i Világkiállításon lehetett megvásárolni 1964. április 17-én. Az új modell már az értékesítés legelső évében autóipari rekordot állított fel, hiszen több mint 418 ezer talált belőle gazdára, és a Mustang azóta is lendületesen gyorsít: már több mint 10 éve ez a világ legkelendőbb sportautója.

A Mustangot hat évtizede gyártják megszakítás nélkül. A Ford határozott léptekkel halad az elektromos jövő felé Európában, és ennek első

Az új Mustang California Special modell a híres 1968-as speciális kiadás előtt tiszteleg, egyedülálló dizájn-megoldásokkal keltve életre Amerika nyugati partvidékének varázslatos stílusát.

A Mustang Mach-E Rally arra született, hogy rabul ejtse az emberek tekintetét – akár aszfalton, akár egy földúton száguld. Erre szolgálnak az autó látványos és praktikus megoldásai, például a kettős versenycsíkozás, az egyedi orrkialakítás, a drámai hatású hátsó légterelő és a 19 colos, csillogó fehérre fényezett könnyűfém keréktárcsák, amelyek már ismerősek lehetnek a Ford rallyautók hosszú sikertörténetéből.