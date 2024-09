Molnár Miklós

Fotó: MW-archív

Gyanúsan olcsó

Az internetes csalások egyre elterjedtebbek, és sokszor igen profi módszerekkel próbálnak áldozatokat találni. Azonban vannak olyan jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy egy webáruház megbízhatatlan vagy kockázatos. Molnár Miklós felhívta arra is a figyelmet, hogy az egyik legfontosabb intő jel: egy ajánlat túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. – A nagymértékű leárazásokkal is vigyázni kell, sok esetben látunk drága világmárkákat akár 70-90 százalékos akcióval, vagy a többi áruházhoz képest töredék áron kínálják ugyanazt a terméket. Ilyen esetekben gyanakodni kell, ez valószínűleg átverés vagy hamisítványokról van szó. Ezek a hihetetlen ajánlatok gyakran csapdák, amikben a vásárló csak minimális összeget kockáztat, de emellett az adatait is veszélybe sodorja. Ezért érdemes figyelni arra is, hogy a webáruház milyen információkat kér. Ha sok, a vásárláshoz nem szükséges, például személyes adatokat kellene megadni, az is gyanús lehet – hívta fel a figyelmet a szakember. Tehát az online vásárlás világa izgalmas, de veszélyekkel teli is, különösen a kezdő vagy a nem megfelelően tájékozott vásárlók számára. Nem szabad elsietni az online rendelést.

Gyakori hibák

– Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a vásárlók túl könnyen megbíznak az általános szerződési feltételekben (ÁSZF), amit egy csaló webáruház könnyen hamisíthat. Egy másik gyakori tévhit, hogy az SSL-tanúsítvány megléte automatikusan megbízhatóvá teszi az oldalt. Bár az SSL (Secure Sockets Layer) fontos a biztonság szempontjából, manapság már számos tárhelyszolgáltató egy kattintással biztosít ilyen tanúsítványt, így ez önmagában nem jelent garanciát arra, hogy az oldal megbízható. A harmadik pedig, hogy a vásárlók gyakran túl gyorsan adják meg a bankkártyaadataikat, vagy túl kevés figyelmet fordítanak az adatvédelemre – nyomatékosította a szakértő, és hozzátette: mindig ellenőrizni kell, hogy az oldal rendelkezik-e hiteles tanúsítvánnyal, és amennyiben lehetséges, biztonságos fizetési módot kell választani, amely extra védelmet nyújt a visszaélésekkel szemben, ilyen például PayPal. Molnár Miklós arra is figyelmeztetett, hogy soha ne használjuk ugyanazt a jelszót, amit más oldalakon is alkalmazunk, mert ha az adatok illetéktelen kezekbe kerülnek, komoly következményekkel szembesülhetünk, például az e-mail-fiókunk vagy közösségi profiljaink feltörésével, valamint banki adatainkat is megszerezhetik.