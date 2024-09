A díj átvételének pillanata

Fotó: Belügyminisztérium

A leghíresebb tanítvány

– A nagy kihívást az jelentette, hogy azok a pedagógusok lettek a kollégáim, akik korábban engem tanítottak. Igen keményen és komolyan kellett dolgoznom, hogy az elismerésüket kivívjam. Képeznem is kellett magamat folyamatosan, igyekeztem sokoldalú szakmai tudást szerezni, az általános műveltségemet bővíteni, hogy úgymond bevegyenek a csapatba. Rengeteget tanultam tőlük is, de sok bátorítást is kaptam. Rengeteg beszélgetésben volt részem, rengeteg tapasztalatot szereztem. Az évek során látták, hogy milyen hatékony és eredményes munkát végzek, s befogadtak maguk közé – elevenítette fel a kezdeti éveket Papp László.

– Földrajzot sajnos nem tanítottam, csak testnevelést. A legfontosabb pedagógiai célom az volt, hogy a diákokkal a sportolást megszerettessem, s a sport az életformájukká váljon. Igyekeztem arra nevelni őket, hogy a középiskolás évek alatt sajátítsanak el egy sportágat, mert úgy gondolom, egy sportág lényegében egy nyelv. Bárhova elkerülnek a nagyvilágba, a kosarazás, a focizás, a röplabdázás révén be tudnak illeszkedni egy közösségbe, amelynek a megbecsült tagjai lehetnek. A csapatsport közösséget épít, erősíti a csapatszellemet, fejleszti az együttműködési készséget.

– Hadd említsem a leghíresebb tanítványomat, Sitku Ernőt, aki 149-szeres válogatott kosárlabdázó volt. A Korányi-gimnáziumban a kezem alá került, egy évig foglalkoztam vele. Láttam, hogy milyen tehetséges, ezért elvittem a tanárképző főiskolára Máté Jánoshoz, hogy magasabb szinten kosárlabdázhasson. A tehetség mellett az is Ernő javára szólt, hogy megvolt benne a sport iránti alázat.