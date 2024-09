Szeptember 23 -án hétfőn reggel 8 órától kinyílik a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium kapuja, várják az érdeklődő hatodikos és nyolcadikos tanulókat és szüleiket. Rövid igazgatói tájékoztatót követően különböző tanórákat lehet meglátogatni, amiről az iskola honlapján részletesen lehet tájékozódni. Délután 16:30-kor pedig a tornateremben tartanak szülői tájékoztatót. Akik most nem tudnak részt venni a nyílt napon, októberben illetve novemberben a Nyitott Kölcsey program keretében is ellátogathatnak az intézménybe, de a felvételi előtt konzultációra is lehet jelentkezni, amiről bővebb felvilágosítást a szülői tájékoztatón adnak.