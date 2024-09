A Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Egyetem Állásbörzéjén a nyírbátori önkormányzat képviselői is jelen vannak, a település standjánál Horváthné Karsai Hédi alpolgármester és Gyurkóné Bálványkövi Anita titkárságvezető várja az érdeklődőket. – Több nagymúltú, nyírbátori multinacionális cég is itt van az állásbörzén. Azokat, akik hozzánk lépnek, igyekszünk tovább irányítani attól függően, hogy milyen munkahelyeket keresnek, mi iránt érdeklődnek. Emellett természetesen a városunkról is rengeteg információt megtudhatnak, beszélünk nekik a „Legyél Te is nyírbátori!” elnevezésű programunkról, de a lakhatási lehetőségekről, szabadidős programokról és számos egyéb szolgáltatásunkról is mesélünk nekik – mondta Nyírbátor alpolgármestere, Horváthné Karsai Hédi, aki hozzátette, örömmel vesznek részt a börzén, ugyanis évek óta jó a kapcsolatuk a Kelet-Magyarországgal.