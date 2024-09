Immár harmadik alkalommal mutatkozott be Nyíregyháza Marosvásárhelyen, a Vásárhelyi Forgatagon. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel közösen mutatta be a város turisztikai attrakcióit.

A székelység művelődési, ipari, kereskedelmi, közlekedési, oktatási és szellemi központja, Erdély egyik legfontosabb városa a Maros partján fekszik. A megyei jogú város számtalan egyéb látnivalója között nemzetközi viszonylatban is különleges műemlékek, templomok, barokk, klasszicista, neoreneszánsz, eklektikus és szecessziós stílusú középületek és lakóházak, múzeumok és galériák, valamint a köztéri szobrok és emlékművek sokasága található.

Impozáns környezetben, a vár falai között igazi piknikhangulat fogadta a rendezvény látogatóit. A családok számára hívogató volt a LEGO játszósarok, s amíg a gyerekek játszottak, addig a felnőttek Nyíregyháza újdonságaival ismerkedhetek.

„Sokan jártak már Nyíregyházán, így számukra nem volt ismeretlen a város és az új látványosságok hatására többen terveznek ismét ellátogatni hozzánk, sőt egy teljes osztály is bejelentkezett, hogy az őszi szünetet Nyíregyházán tervezik eltölteni. A Forgatagon Nyíregyházával kapcsolatos játékot indítottak a szervezők, melynek főnyereménye egy két főre szóló, 3 nap 2 éjszakás voucher volt a Hotel Fürdőház jóvoltából, de sorsolásra került egy értékes nyíregyházi ajándékcsomag is, melyben állatparki belépők mellett helyi termékek és ajándéktárgyak is megtalálhatóak voltak” - számolt be Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.