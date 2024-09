Harminc helyszín

A Környezet és Természettudományi Intézet is készült látványos bemutatókkal. A kémiai kísérletek vagy a molekuláris biológia rejtelmei mellett jógázni is invitálták a látogatókat. A mozgást népszerűsítő programok házigazdája természetesen a Testnevelés és Sporttudományi Intézet volt, ahol állapotfelmérést és egészségügyi szűréseket is végeztek. Interaktív programokkal több helyszínen várták még a gyerekeket és a felnőtteket.

A Matematika és Informatika Intézet idén először új helyszínen, a Campus Kollégium alagsorában tartotta előadásait és bemutatóit. Tanyiné Dr. Kocsis Anikó intézetigazgató elmondta: szórakoztató matematikai feladványokra, lebilincselő előadásokra és interaktív foglalkozásokra egyaránt számíthattak a látogatók. Az előadások egy része természetesen a mesterséges intelligencia szerepét, jelenét és jövőjét elemezte, a laborban pedig robotika bemutatókat tartottak, amire nagy volt az érdeklődés.

dr. Beszeda Imre

Fotó: Lengyel Nóra

Dr. Beszeda Imre, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára és kollégái is lelkesen mutattak be különböző kísérleteket az érdeklődőknek. A céljuk, hogy a tudományt népszerűsítsék a fizika köré kapcsolódó eszközök és jelenségek működésén, bemutatásán keresztül. – Szeretnénk kedvet csinálni a gyerekeknek, és ide csábítani őket, hiszen egyre kevesebb a fizikus, a fizikatanár, de a mérnök is. Reméljük, hogy megszeretik a természettudományokat, és a műszaki tudományokat is. Szeretnénk megmutatni, hogy a természet, a mindennapjaink tárgyai is érdekesek. A minket körülvevő, akár háztartási gépek működésének fizika az alapja, de az informatikában is jelen van a fizika. Ha az udvarra, a természetbe kimegyünk, ott is körül vesz minket a tudomány. Nagyon élvezték a gyerekek például azt az előadást, ahol a kémia szakos kollégámmal együtt dolgoztunk fel témákat. Nagy ováció övezte például a robbantás tematikát: megmutattuk hogyan robbant egy fizikus, és egy kémikus: rakétát lőttünk ki, füstöt csináltunk, durrogtattunk, és persze elmagyaráztuk ezeknek a működését. Sokszor biztatjuk arra a diákokat, hogy kísérletezzenek otthon, természetesen olyanokkal, amelyek nem veszélyesek. Fontos, hogy ne csak száraz tananyag legyen nekik a fizika, vagy a kémia – mondta dr. Beszeda Imre, és kifejtette: iskolákba is szoktak a kollégáikkal eljárni bemutatókat tartani, hogy minél több élményt szerezzenek a diákoknak. Az egész országban vannak olyan pedagógusok, akikkel évente konferencián, úgynevezett fizikatanári ankéton találkoznak: bemutatják egymás kísérleteit, ötletbörzét tartanak, hogy hogyan lehetne még több diákkal megszerettetni a természettudományokat. A főiskolai tanár lelkesen ment a forgózsámolyhoz, elektronikus játékokhoz, ami előtt már sorban álltak a diákok, és érdeklődve próbálták ki az eszközöket.