A Nyírerdő Zrt. ebben az évben is megrendezi a már hagyományos Nyírerdő Napot: szeptember 28-án, szombaton, a Sóstói-erdőben, az erdei tornapályánál várják az érdeklődőket - tájékoztatta portálunkat Vereb István kommunikációs munkatárs. A programokkal kapcsolatban elmondta: délelőtt 9 órakor kezdődik a különböző távú futásokra a regisztráció, de motorfűrészes fakitermelő, vadászati, és méhészeti bemutató is vár a tornapályára kilátogatókra. A rendezvényen a Nyíregyházi Zöld Akciócsoport és a Magyar Madártani Egyesület is képviselteti majd magát.