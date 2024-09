– Hét remek előadással vettek részt munkatársaink a siófoki MESZK XI. Szakdolgozói Tudományos Kongresszuson – adott hírt közösségi oldalán a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház.

Azt írják, a MESZK XI. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusát idén is Siófokon rendezték meg szeptember első hétvégéjén, amely hazánk legnagyobb egészségügyi szakdolgozóknak szóló rendezvénye. A maximális pontértékkel bíró, minősített esemény tudományos és szakmai fejlődési lehetőséget kínál egészségügyi szakdolgozók részére.

– Tizenegy fős csapattal érkeztünk a többnapos szakmai eszmecserére, melynek tagja volt Farkasné Juhász Zsuzsanna a MESZK helyi elnöke is, és kórházunk főigazgatója, Hegyi Henrik Dénes is részt vett a megnyitó estén.A kongresszus első szakmai napján hat előadónk is a pulpitus mögé állhatott. Mindannyiuk részéről komoly felkészülés előzte meg a kongresszust, melynek meg is lett az eredménye, szakembereink igazán változatos témákat és színvonalas prezentációkat mutattak be a szekcióüléseken.

Oklevéllel tértek haza

Fotó: Kórház