Sajnos vármegyénk is érintett, a betegség keleti szomszédainknál, Ukrajnában és Romániában máig rendszeresen előfordul. Két éve Magyarországon is megváltozott a veszettség helyzete: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ közelében 2022-ben és 2023-ban összesen 20, idén augusztus 31-ig pedig 16 veszettségesetet állapítottak meg a szakemberek. A betegség behurcolása vélhetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása által következett be – tájékoztatott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Fotó: NÉBIH

Magyarország 27423 km²-es vakcinázott területe 2021-től Baranya (Dunától keletre eső kis része), Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék meghatározott részét foglalja magába. A magyarországi veszettség helyzet kedvezőtlen alakulása miatt a veszettségtől nem mentes Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes területén 2024-től a vakcinakiszórás dupla csalétek sűrűséggel történik mindaddig, amíg ezt a járványügyi helyzet indokolttá teszi. Az immunizálás során kisrepülőgépekről juttatják ki a mintegy 670.000 vakcinatartalmú csalétket az érintett több mint 27.000 km2-nyi területre. A művelet ezúttal sem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A rókavakcinázás október 5-től kezdődik az ország déli és keleti vármegyéiben, amelyhez kapcsolódóan ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Az egyes területekre vonatkozó időpontokról az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat értesíti a lakosságot. A külterületeken plakátokkal figyelmeztetik a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe, továbbá az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih honlapján is megtalálható.

Be kell jelenteni

A Nébih figyelmezteti a lakosságot, hogy a veszettség gyanújának bejelentése jogszabályi kötelezettség. Az idegrendszeri tüneteket mutató, elhullott háziállatok, valamint az elhullottan talált vadállatok esetében az állategészségügyi hatóság gondoskodik a mintavételről. A Nébih a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a vakcinázás eredményességét. Az előző évek adatai azt mutatják, hogy az immunizálásban érintett területeken a rókák több, mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket. A veszettséget főként a vörös róka terjeszti, melynek hazai állománya nagyságrendileg hatvanezer egyed. A veszettség egyaránt veszélyes a vadon élő és a házi emlősállatokra, valamint az emberre is, emiatt a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáknak pedig ajánlott.