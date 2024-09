A mesékről szól a nap

A kezdeményezés célja, hogy a híres író, Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án minél szélesebb körben elevenítsék fel a mesemondás színes hagyományokkal bíró művészetét, az érdeklődők hallgassák meg egymás legkedveltebb meséit, és emlékezzenek meg a magyar kultúrát gazdagító híres mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről. E rendezvénysorozathoz a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár is évről évre csatlakozik, s az idén is egész napos programmal készültek a meseszerető közönségnek. A Népmese Napjának megnyitóját hétfőn tartották a könyvtár kamaratermében, ahová Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Nagy Szabina önkormányzati képviselő és Tomasovszki Anita, a megyei könyvtár igazgatója is elhozta és megosztotta a gyerekekkel a kedvenc meséjét.

Baracsi Endre köszöntőjében arról számolt be, a népmesék mindig felidézik a gyerekkort.

– Magam előtt látom azokat a pillanatokat, amikor kisgyermekként először hallottam mesét, majd néhány évvel később magam olvastam e páratlan alkotásokat. Ezek olyan maradandó élmények, melyek végigkísérik az életünket. Azt javaslom minden gyermeknek, hogy olvasson minél több mesét, amihez a manapság a modern technológia is segítséget nyújt. Szinte minden gyerek kezében ott vannak az okoseszközök, amiket ilyen hasznos célokra is lehet használni – tudatta a vármegyei közgyűlés alelnöke. Baracsi Endre arra is rávilágított, már az is siker, ha a gyermekek a digitális eszközeiket olvasnak, de még jobb, ha könyvet vesznek a kezükbe.