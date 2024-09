Nem az első a történelemben

– Ennek kulturális gyökerei vannak Európában, a technológiai előrelépések a történelemben sokszor váltottak már ki ellenállást – gondoljunk csak az ipari forradalom idején történt géprombolásokra. Az emberek tartanak attól, hogy az MI elveheti a munkájukat, ami szintén felmerült már a robotok fejlődése kapcsán is. Azt viszont ne felejtsük el, hogy a mesterséges intelligencia nem más, mint egy szoftver. Ezek cirka 40 éve velünk vannak, akár az életünk igen kritikus területein is. Mégsem akarták őket olyan szigorúan szabályozni, mint az MI-alkalmazásokat. Ennek több oka is van, de az nagyon érdekes, hogy míg az embereknek, az egyes szakmák képviselőinek a munkájában benne van a hiba, addig ugyanezt egy gép esetében elfogadhatatlannak tartjuk. A gépjárművezetők balesetek ezreit okozzák, ám ha egy autonóm jármű hibázik, az egész világ felhördül a hír hallatán – hívta fel a figyelmet a tudományos munkatárs, majd arra is kitért, a jogászok hatékony segítője lehet az MI a jövőben.

– Néhány évtizede a számítógép feltalálása, az internet, vagy éppen az okostelefonok elterjedése alapjaiban változtatta meg a szakmát. Könnyebb lett a megfelelő jogszabály-helyek, peranyagok elérése és az adatok tárolása, kezelése is. A jogi munkában már most is több területen alkalmazzák az MI-t: a forráskeresés sokkal hatékonyabb és gyorsabb lett általa, és megjelentek a félautomata dokumentumkészítők is. A különféle jogtárak régóta támogatják a jogászok munkáját. Ezek bizonyos indexet megadása után segítették megtalálni a megfelelő jogforrást, ám a találat értékelése a jogász feladata maradt. A rendszereket az elmúlt években kezdték a mesterséges intelligenciával „felturbózni”, így ma már köznyelvi kifejezésekkel is képesek keresni egy speciális jogi adatbázisban. Ez utóbbira azért van szükség, hogy a találat biztosan releváns legyen, és csak megbízható, hiteles forrásokat használjon az MI – tette hozzá dr. Ződi Zsolt.