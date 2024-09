Egy év után ismét párlatversenyre várják a nevezéseket a szatmár-beregi pálinkalovagok.

Az idei Új Pálinka Ünnepet a tavalyihoz hasonlóan Vásárosnaményban tartja a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület, méghozzá október 26-án a Felső-Tisza Vidéki Vadgazdák Szövetségének ünnepe, a hagyományos Trófeamustra keretében. A térség vadászait tömörítő szervezet a tavalyi közös rendezvény sikerének ismétlésében bízó szíves invitálását Vásárosnamény önkormányzata nevében Filep Sándor polgármester tolmácsolta a pálinka lovagrend egyesületi gyűlésén, a Hunor Hotelben.

A lovagrend egyebek mellett döntést hozott a szokásos megyei pálinka és párlatversenye idei kiírásáról. A szervezők a ezúttal is kérik a megmérettetésen résztvevőktől, hogy a nevezéshez leadott, 1/2 liter párlat mintát tartalmazó palackokon tüntessék fel a nevüket és címüket, továbbá a pálinka/párlat fajtáját, alkoholtartalmát és évjáratát. A lovagok változtattak a verseny értékelési szabályain. Ezek szerint az országosan elfogadott 20 pontos bírálati rendszerben most már minden, valamely dobogós (arany, ezüst, bronz) helyezéshez szükséges pontszámot elérő párlatot az ünnepélyes eredményhirdetésen éremmel díjaznak. Továbbá az aranyérmesek közül kategóriagyőztest (champion) is hirdetnek.

A „lovagias” szervezők tehát mostantól már várják a saját főzésű vagy bérfőzetett párlatok nevezését a megmérettetésre, szatmári szilva, szabolcsi alma és egyéb gyümölcspárlat kategóriákban. Utóbbi csoportban, ha egy fajta gyümölcspárlatból nyolc párlat minta érkezik, azokat automatikusan önálló kategóriába sorolják, és külön bírálják.

Az egyenként fél liter – bérfőzési lappal, illetve jegyzői engedéllyel – igazolt származású versenymintákat „Párlatverseny” jeligére legkésőbb október 15-ig kell eljuttatni az átvevő helyekre: Mátészalkán dr. Cservenyák Lászlónak a Szatmári Múzeumba (4700 Mátészalka, Kossuth utca 5., tel.: 44/502-646), Tarpán Tóth László lovagnak (mobil: 06/30/382-9310), Nyíregyházán Nagy Gábor egyesületi titkárnak (4400 Nyíregyháza, Botond utca 24., mobil: 06/20/397-1915), valamint a Volvo Autószalonban (Pazonyi út 33.).

A nevezési díjtól ezúttal is eltekintenek a szervezők. A párlatversenyre benevezett minták bírálatát október 18-án tartja Mátészalkán a szakavatott zsűri, amelynek elnöke a lovagrend főpohárnoka, Csobolya Attila országosan elismert pálinka bíráló lesz.

A Vásárosnaményban a Hunor Hotel udvarán sorra kerülő Új Pálinka Ünnepének ezúttal is része lesz az új lovagot avató ceremónia, amit követ majd az imént meghirdetett, 2024. évi vármegyei párlatverseny ünnepélyes eredményhirdetése.