Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza

19 óra: Nők az idegösszeomlás szélén - (bérletszünet) nagyszínpad

19.30: Pánik - avagy férfiak az idegösszeomlás szélén - (bemutató kamara bérlet/bemutató kamara extra bérlet) Krúdy Kamara

Krúdy Gyula Art Mozi, Nyíregyháza

17 óra: It Ends with Us – Velünk véget ér (16), amerikai romantikus dráma

19.15: Deadpool és Rozsomák (18), amerikai sci-fi, vígjáték



Adolf Zukor Filmszínház, Mátészalka



16.15: Fák jú, Chantal (16), német vígjáték, fantasy

16.30: It Ends with Us – Velünk véget ér (16), amerikai romantikus dráma

18.30: Deadpool és Rozsomák (18), amerikai sci-fi, vígjáték

19 és 21 óra: Beetlejuice Beetlejuice (16), amerikai horror, fantasy, vígjáték

20.50: aMItől félsz (16), angol–amerikai horror