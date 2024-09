Dr. Kántor Irén, a HGYE elnöke

A család a minta

A gyermekorvos, -diabetológus megemlítette, változott a technológiai környezetünk, olyan sok gép, eszköz vesz körül és szolgál ki bennünket, ami miatt fizikai tevékenységre egyre kevéssé van szükség.

– Egyre nagyobb az olló, egyre több kalóriát viszünk be és egyre kevesebb lehetőségünk van arra, hogy ezt leadjuk – mutatott rá az összefüggésekre a szakember, aki – kollégáival együtt – látja azt is, a gyerek a család része, azt a mintát követi, amit otthon lát, akkor is, ha az nem feltétlenül egészséges vagy jó. Emiatt figyelhető meg az is, hogy nagyon sok esetben egy családban nemcsak a gyermek, hanem a szülők is túlsúllyal vagy elhízással küszködnek.

– Mi gyermekorvosok vagyunk, de amikor a nebulóknak tanácsot adunk, bízunk benne, hogy a szülő is társ lesz a változásban. Betartja a tanácsokat és az életmódnevelésben is a példamutatás kerül előtérbe. A gyerek akkor fog gyümölcsöt enni, ha azt látja, anya és apa is azt eszik, akkor fog mozogni, ha ezt látja a szüleitől is. Ha a szülők nem ismerik fel, hogy a csemetéjük túlsúlyos vagy elhízott, akkor kicsi az esély, hogy változtatni fognak, vagy tesznek azért, hogy egészségesebben éljen, többet mozogjon és elérje az ideális testsúlyt. Nagyon fontos, ne csak akkor vegyük észre a bajt, amikor a gyerek már 10-15 kilogramm felesleggel él, hanem amikor felszedett 2-3 kilót. Ekkor még könnyebb azt leadni, mozgásra rábírni a gyereket, a fokozatosan kialakuló rossz életmódbeli szokásokat és beidegződéseket elhagyni. Enni jó, ülni jó, tévét nézni jó, számítógépezni jó, de lemondani róluk, nem könnyű – utalt a tapasztalatokra a házi gyermekorvos.

Pénteki séta Nalával

A gyerekeknek vannak kötelező és nem kötelező orvosi vizsgálatai, szűrései. Az EESZT-ben minden egészségügyi adat megtalálható, köztük a testmagasság és a testsúly is. Ha ezt egyetlen helyen összegyűjtve, táblázatba rendezve látjuk, akkor pontosan nyomonkövethetővé válik a tendencia, ha elindul egy negatív folyamat. A kidlongi.hu honlap és applikáció ebben óriási segítség lehet. Az életmódváltó programban oktatjuk az orvos kollégákat, mozgástípus kiválasztásában és diétában is segítjük a gyerekeket, de a legfontosabb a motiválás, a megfelelő kommunikáció kialakítása, célok megtalálása és elérése.