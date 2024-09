Ádáz küzdelem a parlagfű ellen

A podcastműsorban szó esett a gyomnövény irtásáról, az élőhelyek folyamatos monitorozásáról, ezek mind fontosak a megelőzésben. S hogy a növényt virágzása előtt kell elpusztítani, ne szórhasson virágport! – Ha alaposabban megvizsgáljuk a parlagfüvet, látjuk, hogy már csak a tulajdonságai alapján is nagyon könnyen válthat ki allergiát az embereknél. Egyetlen szál növény 50 ezer magot is hozhat, a beporzáshoz szükséges apró polleneket akár 100 kilométeres távolságra is elröpítheti a szél. Éppen ezért tűnik lehetetlen feladatnak kiirtani a parlagfüvet, mert a szél nagyon könnyen hozza-viszi. A magok földet érve a talajba kerülnek, a következő évben már fejlődésnek is indulhatnak. A mezőgazdasági tevékenységek (szántás) során 10-20 centiméter mélyre bekerülhetnek a földbe, ahol akár 30 évig is csíraképesek maradnak. Az nem számít, hogy a gyökér bent marad-e a földben, mert magról kelő egynyári növényről van szó, és miután a magokat elhullajtja, el is pusztul. Viszont a magvak 30 éven keresztül bármikor kikelhetnek, amikor számukra megfelelőek a körülmények, ez is mutatja, hogy a mag rendkívül ellenálló. (A teljes beszélgetés hírportálunkon megtalálható.)