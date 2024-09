Nemrégiben bejárta az internetet Quentin Tarantino amerikai rendező és George Clooney parázs virtuális szóváltása. Az amerikai kult direktor azt állította Clooney-ról, hogy ő már nem mondható igazi mozisztárnak, hiszen a kétezres évektől fogva nem volt egyetlen igazán jelentős mozifilmje sem. A színész/rendező, Clooney válaszából leginkább a meglepetés és a sértettség volt kivehető. A 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon úgy tűnt, Clooney és kollégája, Brad Pitt nagyon is formában vannak és véletlenül sem lehet még őket leírni. Erre utalt az a hisztéria is, mellyel a rajongók fogadták a vörösszőnyeges megjelenésüket. A két színész sok filmben játszott már együtt, ilyen testreszabott szerepük, ennyi kifejezetten rájuk írt poénnal viszont még aligha volt, mint a Jon Watts rendezte, Két magányos farkas (Wolfs) című thriller/vígjátékban.

George Clooney már jó ideje Olaszországban él családjával, szinte nem volt olyan év, amikor ne tette volna tiszteletét feleségével a fesztiválon, akkor is, ha éppen nem volt filmje Velencében. Brad Pitt ritkább vendég a Lido di Venezián. Pitt mostani megjelenése pedig nem elsősorban az említett film miatt volt izgalmas, hanem azért is, mert végre felvállalva új barátnőjét, Ines de Ramonnal kézenfogva lépett a vörös szőnyegre, ráadásul pár nappal azok után, hogy válófélben lévő exe, Angelina Jolie forgolódott itt a Maria Callasról készült életrajzi film kapcsán. A fesztiválnak nem kis szervezésbe került, hogy az immár nyolc éve perben-haragban lévő Pitt és Jolie elkerüljék egymást. Úgy tűnik jó munkát végzett a fesztivál stábja, így mindkét fél kiélvezhette a rajongóktól feléjük áradó lelkesedést és a fesztivál vendégszeretetét, anélkül, hogy véletlenül is összefutottak volna egymással.

Váró Kata Anna