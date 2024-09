The more languages you know, the more of a person you are – mondják angolul (ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy), és dr. Csiky Nándor ezt azonnal lefordítaná németre vagy csehre is. A Nyíregyházán élő angol-német tolmács, nyelvész, gépészmérnök örömmel vett részt önkéntesként a Nyíregyházi Egyetem szervezésében lebonyolított nyári egyetem munkájában, ahol az egyik magyarul tanuló hallgató Newcastle-ban élő angol másodunokatestvére, Alexander Henderson volt. Már akkor tudta, hogy hamarosan ő is „nyári egyetemista” lesz Prága városában, ahová ösztöndíjjal jutott el. De hogy kerül a képbe a cseh nyelv, mi vonzza Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Ivan Lendl vagy éppen Miloš Forman szülőhazájában?

Prága is szóba került: dr. Csiky Nándor a Szpari cseh légiósával, Jaroslav Navrátillal beszélgetett

– Gyerekkoromban sok jégkorong- és futballmeccset néztem a tévében, így ismerkedtem meg a cseh és a szlovák nyelvvel. Főleg öntevékenyen, hobbiból tanultam ezeket a nyelveket az évek során, illetve körülbelül 20 éve háromhetes cseh nyári egyetemi képzésre is eljutottam, az angol és a német pedig munkanyelvem lett – adott magyarázatot érdeklődésére dr. Csiky Nándor, aki az autók világában is ragaszkodik a cseh gyártmányokhoz: két farmotoros Škoda birtokosa, amelyek összesen több mint 90 évesek. – Az autókat elsősorban városi és megyei forgalomban használom, és alkalmanként határon túlra is eljutok velük; az idén a nagykaposi veteránautó-találkozón járt az egyik négykerekű. Az alkatrészbeszerzés maga is sokszor igényli a cseh és szlovák nyelv ismeretét.

– Minden egyes nyelven beszélni egyedi és semmi máshoz nem hasonlítható élmény, amit számomra nyelvészként is érdekes megtapasztalni és vizsgálni. Azért pályáztam az államközi ösztöndíjra, hogy felfrissítsem, illetve fejlesszem a cseh nyelvtudásomat és azt is megnézzem, az 1348-ban alapított prágai Károly Egyetem hogyan szervez nyári egyetemi képzést. Amíg Nyíregyházán a nyári egyetemet dr. Kiss Kálmán szakmai vezető és tanár példaértékű koordinálásával viszonylag kis létszámmal, családias, közvetlen hangulatban rendezték meg, addig Prágában 33 ország 109 hallgatója – köztük rajtam kívül három magyar anyanyelvű – folytatott tanulmányokat 4 héten keresztül. Mind a nyíregyházi, mind a prágai nyári egyetem nagyszerű élményeket és hatékony nyelvtanulást biztosított tanulóinak. Prágai osztálytermünk a cseh főváros történelmi negyedének ékességére, a Hradzsinra és a Mánesův mostra, a Mánes-hídra nézett.