A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulóján, 2000. augusztus 1-én dr. Keresztes Szilárd, hajdúdorogi püspök, a főiskola nagykancellárja megalapította a Szent Atanáz-díjat, melyet a mindenkori nagykancellár a szenátus döntése alapján azon személyeknek ad át, akik oktatóként vagy hallgatóként kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez. Az elismerést ebben az évben Pregitzer Fruzsina, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja kapta.

Elkötelezettség, bátor kiállás

A laudáció így szól: „Pregitzer Fruzsina Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, 1959-ben született Budapesten. 1982-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Játszott a Nemzeti Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban, 1990 óta pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja. Színészi pályáján felmutatott teljesítményei ezen a helyen nem szorulnak dicséretre. Azokról beszél a számos díj és a Magyar Művészeti Akadémiai tagság. Két szempont talán mégis ide kívánkozik, hiszen összefüggésben áll intézményünkkel. Az egyik az az elkötelezett igyekezet, amellyel a vidék, illetve a határon túli magyarság kulturális életének megőrzésén, felemelésén fáradozik évtizedek óta. A másik az a bátor kiállás, amellyel a keresztény értékekért síkra száll, ahol csak teheti. Az ok, amiért most nemcsak oktatóként, hanem mint díjazottat is köszöntjük, annak a pedagógiai programnak a kidolgozása és véghezvitele, amely tizenhárom évvel ezelőtt megfogant benne, amikor felajánlotta, hogy szaktudásával segíti a papnevelést. Beszédművelés című tantárgyát nem egyedül, hanem kisebb — talán az egyik legnagyobb összhangban működő — munkacsoportban oktatja. Bár tagadhatatlan, hogy nem a könnyen abszolválható tárgyak közé tartozik. Elég korán egyfajta próbakövévé vált az oktatásnak. De, ahogy az Írás mondja, „A fát gyümölcséről lehet megismerni.” Mi pedig évről évre örömmel állapítjuk meg, hogy a gyümölcsök pompásak: legyen szó prédikációról, liturgikus felolvasásról vagy szavalatról. Pregitzer Fruzsina és kolléganője, Farkas Ágota gyógypedagógus-logopédus fáradozásai ugyanis nem szűkülnek csupán a tantermi órákra. Sokszor szabad napjaikat feláldozva vannak jelen a homiletikai gyakorlatokon, ha tehetik, személyesen hallgatják, ha nem, felvételről elemzik a növendékek próbaprédikációit, felkészítik őket műsorokon, szavaló- és szónokversenyeken való részvételre. A művésznő ma nem lehet körünkben, mert, hűen ahhoz a szolgálathoz, amely iránt elköteleződött, egy kistelepülésen lép fel. A díjat tanévnyitó konferenciánkon veszi majd át személyesen. Hálájának és köszönetének jeleként már most mindenkit hív egy ősszel megrendezendő, jótékonysági estre, amelynek bevételét a Damján Tábor javára kívánja fordítani”.

Az eddigi díjazottak