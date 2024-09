A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő- és gyógypedagógusi munkacsoportjának szakemberei az idén augusztus 29-étől kezdték el a 4 éves óvodások prevenciós célú pedagógiai szűrését a nyíregyházi és a működési körzetükhöz tartozó települések óvodáiban.

A komplex pedagógiai szűrés célja, hogy a gyermekeknél beazonosítsák a fejlődésben megjelenő esetleges egyenetlenségeket és azokat a területeket, melyek még fejlesztést, támogatást igényelnek – tudtuk meg Kovács Éva Gyöngyitől, a szakszolgálat nyíregyházi tagintézményének igazgatójától. Hozzátette, tizenkét munkatársuk: gyógypedagógusok, pszichológusok végzik el a szűrést Nyíregyháza óvodáiban s a térségben: Rakamazon, Újfehértón, Szabolcsban, Napkoron, Nyírszőlősön, Kótajban, Nagycserkeszen, összesen 47 intézményben mérik fel a gyermekek fejlettségi szintjét. Szociális, érzelmi, értelmi fejlődésüket, mozgás- és beszédfejlettségüket vizsgálják, az eredményekről visszajelzést adnak a szülőknek és az óvodapedagógusoknak is.

Így időben indulhat el a fejlesztés

– Közel 1000-1100 gyermeket szűrnek majd meg október végéig. Fontos megjegyezni, hogy kötelező pedagógiai vizsgálatokat, logopédiai felméréseket 3 és 5 éves korban végzünk, a négyéves kori preventív jellegű, s kérjük hozzá a szülők beleegyezését is. Miről is van szó tulajdonképpen? Ebben az életkorban még van lehetőség az esetleges fejlődésbeli eltérések korrekciójára, megfelelő fejlesztés mellett iskoláskorig behozhatók a lemaradások, a későbbi tanulási nehézségek pedig jó eséllyel megelőzhetők. Játékos formában mérjük fel a kicsiket. Ha kiderül, hogy pluszfoglalkozást igényelnek, azokat is játékos formába lehet önteni otthon vagy az óvodában, a hangsúly a foglalkozáson, a gyakorláson van. Fontos kiemelni azt is, hogy nincs két egyforma gyermek, eltérő ütemben fejlődhetnek ebben az életszakaszban, egy-egy területen (mozgásban, beszédben, nyelvi készségekben) lehetnek előrébb társaiknál, de hátrébb is, a cél az, hogy semmiképp ne maradjanak el az átlagtól – ecsetelte az igazgató a szűrések jelentőségét, majd azzal folytatta, korábban azt tapasztalták, hogy a négyévesek nyelvi készségei (benne a tiszta, érthető beszéd) fejlesztést igényelnek, az íráshoz, szépíráshoz szükséges finom mozgások szintúgy.

– A jelenlegi szűrések felénél tartunk még, így arról később tudunk majd nyilatkozni, de fontos megjegyezni, hogy a fejlesztés mindig egyénre szabott, s ebben a szülők bátran kérjék a fejlesztőpedagógusaink vagy az óvónők segítségét – hívta fel a figyelmet Kovács Éva Gyöngyi. A prevenciós szűrést a fejlesztőpedagógusok, pszichológusok és a szülők közös igénye hívja elő annak érdekében, hogy már az iskolaérettségi vizsgálatok előtt kiderüljön, ha egy gyermeknek fejlesztésre van szüksége. Ez a törekvés illeszkedik abba a koncepcióba is, ami arról szól, minél korábban derüljenek ki az esetleges lemaradások, hiszen annál hamarabb léphet a szülő, s tehet gyermekéért.