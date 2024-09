Régi vágyam vált valóra ezzel a kirándulással, hosszú idő óta szerettem volna eljutni a Hortobágyra és a Tisza-tóhoz. Nyírbátortól a Hortobágyig a vonat vitte a kerékpárjainkat. A nagy puszta már csak nyomokban hordozza a több ezer éves hagyományos földhasználat, a pásztorkodás mint ősi foglalkozás nyomait. Ennek a múltba vesző életnek méltó, nagy ívű leírása, bemutatása látható a Pásztormúzeumban. Csodálatos, életre szóló élmény volt a természet, a legelő jószág és ember kapcsolatát, egymásrautaltságát, összecsiszoltságát átélni ebben az igényesen megszerkesztett időutazásban. A Hortobágyi Csárda is méltó volt a híréhez. Önmagában az épület is különleges, s mögötte a Hortobágy-folyó, rajta a Kilenclyukú híddal fenséges látvány. Ráadás volt a csárdában elfogyasztott nagyon finom szürkemarha-gulyás és birkapörkölt. Innen már kerékpárral mentünk Egyek irányába, majd a Tisza töltésén Tiszafüreden át Poroszlóra. A kerékpárút és a Poroszlón eltöltött egy nap alkalmával megcsodáltuk ezt az üdülőparadicsomot. Nagyszerű és változatos lehetőségek, látványosságok, színvonalas vendéglátó- és szálláshelyek várják az ide látogatókat, ahogy a Tisza-tó számtalan más településén is. Augusztus végére évszakváltást reméltünk, amikor kitaláltuk a kerékpártúránkat. Azt terveztük, hogy Poroszlótól a Tisza-töltésen Tokajig, onnan Nyíregyházáig kerékpározunk, ám kifogott rajtunk a kánikula. Ároktőnél úgy döntöttünk, hogy visszafordulunk. Komppal átjöttünk a Tiszán Tiszacsegére, onnan kerékpárral Egyekre, ahol vonatra szálltunk, s estére már itthon is voltunk. Jó döntés volt, nem terheltük túl a szervezetünket, s ennek köszönhetően egy szép és felejthetetlen élményekkel teli kirándulásban volt részünk.

Nyári Józsefné, Máriapócs