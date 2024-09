A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság és a Készenléti Rendőrség állománya közösen tartja a közlekedésbiztonsági ellenőrzést. Egymás után kanyarodnak ki az autósok a rendőr karjelzésére, és fújják meg a szondát a sofőrök. Ott jártunkkor mindenki mehetett is tovább, hiszen egy rendőr készüléke sem jelzett.

Motoros rendőr is szondáztatott

Fotó: Sipeki Péter

Rendőri tapasztalatok

Azonban nincs ez mindig így, ezért a rendőrség az idén is kiemelt és célzott ellenőrzéseket tart a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek csökkentése érdekében, hiszen közös cél, hogy mindenki hazaérjen! Morvai Szabolcs rendőr alezredes kifejtette: a főbb baleseti okok visszaszorításában szeretnének eredményeket elérni, ezért ellenőrzik a sebességtúllépés, az elsőbbségadás, a kanyarodás szabályainak betartását, mindemellett mérik a járművezetők ittasságát, bódultságát is, illetve a passzív biztonsági eszközök használatát szintén figyelik.

– Kilenc órakor kezdtük el az akciót, több, mint 50 kollégám vesz részt ebben a demonstratív ellenőrzésben. Használatban vannak a civil sebességmérő berendezéssel ellátott gépkocsijaink, a megkülönböztető jelzéssel rendelkező gépkocsiból is jó pár, négy szolgálati motorkerékpár, valamint drónnal és a rendőrségi helikopterrel a magasból pásztázzuk a szabálysértőket – részletezte a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának megbízott vezetője.

Az elmúlt évek tapasztalatáról az alezredes elmondta: gyakran szembesülnek azzal, hogy nem figyelik a járművezetők az okmányok érvényességét, nem intézkednek a meghosszabbításról, és naponta találkoznak még mindig olyanokkal, akik nem használják a biztonsági övet, és heti szinten több alkalommal előfordul, hogy ittas állapotban ülnek a járművezetők a gépjárműbe, és úgy közlekednek. Sajnos a közelmúltban is volt halálos kimenetelű baleset ittas vezetés miatt.

Ittas vezetés kiszűrése

– Itt, ezen a helyszínen egy úgynevezett finn módszeres, kitereléses ittasság-ellenőrzést hajtanak végre a kollégák. Amennyiben az előszűrést végző teszt jelzi az alkohol fogyasztást a járművezetőnél, akkor a helyszínen rendelkezésünkre áll egy hiteles mérőberendezés, s a teljes intézkedést le tudjuk vele szemben folytatni. Belefúj az eszközbe, és a mérés eredményének függvényében kapja meg a közigazgatási bírságot, vagy állítjuk elő a kapitányságon és büntetőeljárás keretében folytatjuk le vele szemben az eljárást. Természetesen onnantól kezdve már ő nem vezethet tovább, ki kell szállnia az autóból – részletezte Morvai Szabolcs és hozzátette: a gyalogosokkal, kerékpárosokkal, illetve legújabban a rolleresekkel is rengeteg baleset történik, ennek a napnak az is a célja, hogy őket is fokozott ellenőrzés alá vonják.