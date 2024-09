Bár már az elmúlt tanév végén elkészült a Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskolában az okostanterem, a hamarosan megkezdődött nyári szünidő miatt nem tudták kihasználni a diákok, pedig már nagyon várták, hogy birtokba vehessék. Az új tanévben végre rendszeresen tanulhatnak a sokféle érdekes és hasznos digitális eszközzel felszerelt tanteremben.



Bármelyik tantárgyhoz jó

Vajon mit is tud egy okostanterem? – kérdeztük Molnár Józseftől, az oktatási intézmény igazgatójától.

– Sokan arra gondolhatnak az „okostanterem” kifejezés hallatán, hogy a digitális kultúra tantárgy oktatására hozták létre, pedig valójában olyan környezetről és együttműködésre kialakított térről van szó, amelyben bármely tantárgyhoz, műveltségterülethez tartozó órát vagy foglalkozást meg lehet tartani. A tantermet olyan bútorokkal szereltük fel, amelyeket könnyen lehet mozgatni, a padokat lehet csoportosítani, ilyen módon a tanterem gyorsan alkalmassá tehető egyéni, páros, illetve csoportmunkára is. Ez a tanterem nemcsak a tanítási órákon használható kiválóan, hanem a délutáni szabadidős programok és a szakköri tevékenységek során is. A délutáni foglalkozásokon való részvétel és tevékenykedés nagyban hozzájárul a tanulók kreativitásának és innovációs készségének fejlődéséhez – tájékoztatta szerkesztőségünket az iskola vezetője. – Azért is örülünk az okostanteremnek, mert nagy segítségünkre van a 2023/2024-es tanévben első és ötödik osztályban bevezetett emelt óraszámú informatikaoktatás megszervezésében is. Az emelt óraszámú csoportba járó tanulók rendszeresen és készségszinten használják már a legórobotokat, a 3D nyomtatókat, és programozzák a Microbit miniszámítógépeket.