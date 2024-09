Mi az: kicsi, sárga, jól úszik a vízen és életeket ment? Eláruljuk – a Rotary Club Nyírség Egyesület gumikacsája, amiből az idén háromezer versenyez a sóstói csónakázótavon. De hogyan mentenek életet?

– Ez lesz a második jótékonysági kacsaúsztatás Nyíregyházán. Ahogy az első esetében, most is jótékony céllal rendezzük meg a versenyt, a kacsajegyekből összegyűjt adományból defibrillátort vásárolunk, amit Sóstógyógyfürdőn helyezünk ki – árulta el Diczkóné Untener Mónika, a klub ifjúsági felelőse.

Különleges élmény

– A kacsaúsztatás különleges esemény, hazánk több nagyvárosában már hatalmas sikert aratott, ezért gondoltuk úgy két évvel ezelőtt, hogy elhozzuk Nyíregyházára is a megmozdulást. Akkor a Bujtosi-tó adott otthont a versenynek, amin nagyon sokan vettek részt és rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, így az idén még nagyobb érdeklődésre számítunk.

– Minden adományjegyhez tartozik egy gumikacsa, ezeknek a sorszáma megegyezik. A verseny első száz és utolsó három befutója értékes ajándékot kap. Érdemes tehát minél több adományjegyet beszerezni, hiszen amellett, hogy növeljük a saját esélyeinket, támogatunk egy nemes célt is – magyarázta a főszervező.

A jótékonysági kacsaúsztatás szeptember 22-én, vasárnap 11 órakor kezdődik a sóstói csónakázótavon. A kacsajegyeket a város több pontján is be lehet szerezni, a listát a Rotary Club Nyírség Facebook-oldalán olvashatják az érdeklődők.

Közösséget építenek

A Rotary Klub Nyírség Egyesület alapító tagjai elkötelezettek amellett, hogy aktívan hozzájáruljanak a város és környékének fejlődéséhez. Az új klub céljai közé tartozik a helyi oktatás, a fogyatékkal élők és egészségügy támogatása, a környezetvédelem elősegítése, valamint közösségi programok és események szervezése.