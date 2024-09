Az Országos Mentőszolgálat az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megrendezte a Városligeti Mentőnapot, amelyre nagy számban érkeztek az érdeklődők. A nyár utolsó napján megtartott találkozón számtalan program várta az érdeklődőket. Volt többek között újraélesztés- és elsősegély-oktatás, bemutatkoztak a gyermekmentők, a kutyás mentők, a tűzoltók, a rendőrök, valamint nagyszabású mentési bemutatóval is érzékeltették e nem mindennapi munka nehézségeit. A gyermekprogramok és koncertek mellett az OMSZ a szokásos főzőversenyt is meghirdette, amelyre az ország minden szegletéből érkeztek a mentőszolgálatnál dolgozó versenyzők.



Elvarázsolták a zsűrit

A megmérettetésen részt vett a fehérgyarmati csapat is. Megérte elutazniuk a fővárosba, ugyanis messze kitűntek a többiek közül, fölényes győzelemmel szerezték meg az első helyezést. Mint Varjú László, a fehérgyarmati orvosi ügyelet telephelyvezetője szerkesztőségünknek elmondta, harmadik éve járnak versenyezni a kollégákkal. Már a legelső főzőversenyükön – ami vármegyei szintű volt – elsők lettek, a tavaly megrendezett országos megmérettetésen pedig egy hajszállal maradtak le a dobogó legfelső fokáról, s végül a második helyen végeztek. Az idén azonban már teljesen elvarázsolta a zsűrit a fehérgyarmati csapat, és az első helyezettnek szánt díjakat vehették át.

A tíz fehérgyarmati versenyző az 1950-es évek hangulatát felidézve egy hagyományos disznóvágást mutatott be a megjelenteknek: sikerült hűen átadniuk az 1950-es évekbeli életérzést, ugyanis korabeli ruhákban, korhű eszközökkel, gumicsizmában, bajuszt növesztve serénykedtek, mint az egykori termelőszövetkezeti dolgozók. Közben meg-megkínálták a Városligetben összegyűlt embereket, beleértve a zsűritagokat is. Ez a hatásos és emberi gesztus teljesen lenyűgözte a döntőbírákat, nem beszélve a finom falatokról. Az idén nyáron a fehérgyarmati csapatnak ez már a második sikeres főzőversenye volt, ugyanis a fővárosi eseményt megelőzően a Nábrádon megrendezett vármegyei vadásznapon is jeleskedett. A csapat az összes kategóriában első lett, Varjú László csapatkapitány pedig mindezek mellett megnyerte a verseny szakácsa különdíjat is.

Fecske László