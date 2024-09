A Szabolcs vármegye északi részén elhelyezkedő Rétköz lakossága a 19. század közepén megindított rendszeres Tisza-szabályozási és az azzal összefüggő vízrendezési munkálatokig „két víz között” élt. Észak felől a Tisza időről időre visszatérő árvízi elöntései fenyegették, déli irányból pedig a magasabban fekvő nyírségi dombokról lefolyó, szabályozatlan nyírvizek okoztak súlyos kártételeket. Ez a sajátos domborzati és vízrajzi környezet és az itt élő, tájhoz alkalmazkodó, találékony emberek szimbiózisa alakította ki a költőket, utazókat, geográfusokat és történészeket elvarázsoló rétközi vízi világot.

Az első kapavágás Tiszadobnál

Miután 1846 tavaszán Vásárhelyi Pál elkészítette a Tisza szabályozásának általános tervezetét, 1846. augusztus 27-én Tiszadobnál jelképesen megindulhatott a Tisza szabályozása, ahol az első kapavágást gróf Széchenyi István tette meg. A tiszai vízi munkálatok összefogására és felügyeletére 1846. január 26-án, Pesten Széchenyi vezetésével, közel 40 Tisza-völgyi birtokos aláírásával megalakult a Tiszavölgyi Társulat. Szabolcs vármegyében már 1845-ben idősebb Andrássy Gyula tevékenysége nyomán létrejött a Tiszadobi Társulat, majd 1846-ban a Rétköz térségében a Felső-Szabolcsi Tisza-Szabályozó Társulat. A Tisza árvizeinek visszaszorítására a Felső-Szabolcsi Társulat azonnal hozzálátott a védőtöltések kiépítéséhez a rétközi Tisza-szakaszon. A munkálatokat az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc eseményei megakasztották, ennek ellenére már az 1850-es évek végére a Rétköz jelentős részét sikerült a Tisza árvizeitől megvédeni. Azonban súlyos gondot okoztak a mentesített árterületekre érkező nyírvizek is.

Lehetséges megoldások

A Nyírségben már a 19. század első éveiben Kállay Miklós alispán vezetésével vármegyei árkok ásásával igyekeztek valamelyest mérsékelni a belvizek problémáját. Ezek a kis mélységű árkok az egymástól különálló mélyedéseket kötötték össze, lehetővé téve, hogy ezek vizei a természetes esés okán lefolyhassanak. Hosszú távú megoldást viszont nem hozott ez a kezdeményezés, mert a Nyírség egyes részeiről lefolytak ugyan a vizek, de végállomásuk továbbra is az alacsonyabban fekvő Rétköz volt. A felső-szabolcsiak a nyírvizek és az egyéb belvizek ellen belcsatornák kialakításával próbáltak védekezni, ám ezek sem bizonyultak igazán hatékonynak. A Felső-Szabolcsi Társulat az 1850-es és ’60-as években több alkalommal tett kísérletet arra, hogy a Nyírség érintett birtokosaival tárgyalóasztalhoz üljön és közös megoldást találjanak. Az előzetes egyeztetések során felmerült egy, a Rétköz és a Nyírség határán húzódó gyűjtőcsatorna kiépítésének terve, ami a nyírvizeket összegyűjti és a Tiszába szállítja, megakadályozva azoknak a Rétközre jutását. A nyírségi birtokosokkal ekkor nem sikerült még megállapodni, de a Felső-Szabolcsi Társulat központi segítséggel az 1860-as évek elején megkezdte a gyűjtőcsatorna kiásásának előkészületeit. A kérdésben a társulat elnöki feladatait 1854-től ellátó Lónyay Menyhért is több alkalommal hallatta a hangját, ugyanis Szabolcs vármegyében neki is jelentős kiterjedésű birtokai voltak. Az 1860-as évek elején, különösképpen az 1863-ban dúló országos aszály a nyírvizek problémáját is valamelyest háttérbe szorította, de az alaphelyzet a következő évtizedre sem változott érdemben.